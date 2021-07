பிசாசு 2 படப்பிடிப்பை மீண்டும் தொடங்கினார் இயக்குனர் மிஷ்கின்!

சென்னை : துப்பறிவாளனுக்கு பிறகு மீண்டும் மிஷ்கின் இயக்கத்தில் ஆண்ட்ரியா பிசாசு இரண்டில் நடித்து வருகிறார்.

பிசாசு முதல் பாகம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்ற நிலையில் இப்பொழுது இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வருகிறது.

பெரும்பாலான காட்சிகள் திண்டுக்கலில் நடப்பதுபோல எடுக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் லாக்டவுனுக்குப் பிறகு இப்பொழுது மீண்டும் படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ளது.

Director Mysskin has started his Pisasu 2 movie's shooting again. Andrea is playing a lead role in the movie, the shoot has resumed after a break from Lockdown.