லிப் லாக்.. புதிய காதலருடன் படு நெருக்கமாக வீடியோ வெளியிட்ட பியூமி ஹன்சமாலி.. சும்மா தீயா பரவுது!

சென்னை: சிங்கள நடிகை பியூமி ஹன்சமாலி தனது புதிய காதலருடன் படு நெருக்கமாக முத்த மழையில் நனையும் வீடியோ ஒன்றை ஷேர் செய்துள்ளார்.

இலங்கையில் அவ்வளவு பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு, ஆனால், நீங்க ரொம்ப ஜாலியாக வாரம் ஒரு ஆண் நண்பருடன் போட்டோக்களையும் வீடியோக்களையும் போட்டுத் தாக்கி வருகிறீர்களே என நெட்டிசன்கள் பங்கமாக கலாய்த்து வருகின்றனர்.

சிங்கள மாடல் அழகியான பியூமி ஹன்சமாலி தமிழில் நடித்ததாக சொன்ன திரைப்படமும் அப்படியே கிடப்பில் கிடப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கணவன் கேட்ட விவாகரத்து.. கொடுக்க முடிவெடுத்த பாக்கியா.. என்ன இப்படி ஆயிடுச்சு!

English summary

Sri Lankan actress Piumi Hansamali lip lock with her new boy friend video trending in social media. She shares several hot photos and video of her and grab social media fans.