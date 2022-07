என் அன்பான கணவரை இழந்து வாடுகிறேன்.. தவறான தகவலை பரப்பாதீங்க.. நடிகை மீனா வேண்டுகோள்!

சென்னை: நுரையீரல் பாதிப்பு காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த நடிகை மீனாவின் கணவர் வித்யாசாகர் சிகிச்சை பலனின்றி கடந்த ஜூன் 29ம் தேதி மாலை 7 மணியளவில் காலமானார்.

நடிகை மீனாவின் கணவர் உயிரிழந்த துக்க செய்தியை கேட்டு தென்னிந்திய திரையுலகமே மீளாத் துயரில் ஆழ்ந்தது.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான ரஜினிகாந்த் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார். இந்நிலையில், இந்த இக்கட்டான சூழலில் தனக்கு உதவியாக இருந்தவர்களுக்கு நன்றி கூறியு மீனா, தவறான தகவல்களை பரப்ப வேண்டாம் என்கிற கோரிக்கையையும் முன் வைத்துள்ளார்.

English summary

"Please stop further broadcast of any false information on this matter" Meena's request after losing her husband and also she thanked all the well wishers and medical team who tried their best.