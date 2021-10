கமலின் விக்ரம் பட ஷுட்டிங்கிற்கு அனுமதி மறுப்பு... என்ன காரணம் ?

சென்னை : கமல் நடிக்கும் விக்ரம் படத்தை டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கி வருகிறார். அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்டு, அதிகம் பேசப்படும் படங்களில் ஒன்றாகவும் இந்த படம் இருந்து வருகிறது.

இந்த படத்தை கமலின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனஸ் தயாரித்து வருகிறது. நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு கமல் நடிக்கும் படம் என்பதால் இந்த படத்தை ரொம்ப ஸ்பெஷலாகவும், அதிக எதிர்பார்ப்புக்களுடனும் எடுத்து வருகிறது ராஜ் கமல் ஃபிலிம்ஸ்.

''விக்ரம்'' சர்ப்ரைஸ்.. கமல் எழுதிய குத்துப்பாட்டு… பிறந்த நாளுக்கு வெளியிட படக்குழு முடிவு !

English summary

Rajkamal films wanted to shoot the third scehdule shooting in tamilnadu police museum. but chennai police denied permission for shoot because of covid 19 restrictions. so vikram movie team postpond the shooting.