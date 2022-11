பொல்லாதவன் 15 ஆண்டுகள்... வெற்றிமாறனுக்கு நோ சொன்ன தயாரிப்பாளர்… அந்த பல்சர் பைக் கதை தெரியுமா?

சென்னை: வெற்றிமாறன் இயக்குநராக அறிமுகமான 'பொல்லாதவன்' திரைப்படம் வெளியாகி 15 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றுள்ளது.

தனுஷின் கேரியரில் மிகப் பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்திய பொல்லாதவன் 15 ஆண்டுகள் கொண்டாட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றுள்ளது.

பொல்லாதவன் 15 ஆண்டுகள் கொண்டாட்டத்தில் தனுஷ், வெற்றிமாறன், திவ்யா உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் கலந்துகொண்டனர்.

வெற்றிமாறனை கண்டுபிடித்த தனுஷ்..பொல்லாதவன் 15 ஆண்டு..2 தேசிய விருதுகளை அள்ளிய கூட்டணி

English summary

It has been 15 years since the release of Vetrimaran's film Polladavan. The film crew including Dhanush and Vetimaaran celebrated this together. In this case, Vethimaran was adamant that he wanted a Pulsar bike for the film Polladavan and bought it himself.