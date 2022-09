பொன்னி நதி பாடலுக்காக பிருந்தா மாஸ்டர் பட்ட கஷ்டம் என்னன்னு தெரியுமா?: வீடியோவே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கத்தில் மிகப் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ளது 'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படம்.

பான் இந்தியா படமாக உருவாகியுள்ள பொன்னியின் செல்வன், வரும் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் இடம்பெற்ற பொன்னி நதி பாடல் குறித்து பிருந்தா மாஸ்டர் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

Maniratnam directing 'Ponniyin Selvan' film is releasing on 30th. The first song of this film, 'Ponni Nadhi' was released and received a great response from the fans. In this case, Brindha Master has released a video of the rehearsal for the song Ponni Nadhi.