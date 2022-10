பொன்னியின் செல்வனா? பாகுபலியா?..கோலிவுட்-டோலிவுட் ரசிகர்கள் மோதல்..கவலையில் திரையுலகினர்

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படம் வெளியானதிலிருந்து புதுப்புது சர்ச்சைகள் எழுந்துள்ளன. மோதல்களும் அதிகரித்து வருகிறது.

தமிழ் திரையுலகிற்குள்ளேயே பொன்னியின் செல்வன் மீதான விமர்சனம், சமூக வலைதளங்களில் நடக்கும் வாதங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

மறுபுறம் தமிழ்-தெலுங்கு ரசிகர்கள் இருவேறாக பிரிந்து மோதுவது திரையுலகினரை கவலையுற செய்துள்ளது. இது வியாபாரத்தையே பாதிக்கும் என கலங்குகின்றனர்.

English summary

Since the release of Ponniyin Selvan, fresh controversies have arisen. Conflicts are also increasing.Criticism of Ponniyin Selvan within the Tamil film industry and arguments on social media are on the rise. On the other hand, Tamil-Telugu fans are divided and clashed, which has worried the film industry. They are worried that this will affect the business itself.