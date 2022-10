தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தும் பொன்னியின் செல்வன்… 4 படங்களின் ரிலீஸ் தேதி ஒத்திவைப்பு…?

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் முதல் பாகம் செப்டம்பர் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

உலகம் முழுவதும் பான் இந்தியா படமாக வெளியான பொன்னியின் செல்வனுக்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

பொன்னியின் செல்வனுக்கு கிடைத்துள்ள சிறப்பான வரவேற்பால் 4 படங்களின் ரிலீஸ் தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Mani Ratnam’s Ponniyin Selvan 1 film breaks Tamil cinema box office records. In this case, Due to Ponniyin Selvan 1 which is running extremely well in theatres, the films, Coffee With Kadhal, Kasethan Kadavulada, Border, and Sathuranga Vettai 2 will be getting postponed.