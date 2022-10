விக்ரம் படத்தை விரைவில் முந்தும் பொன்னியின் செல்வன்.. 7ம் நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னை: இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் கடந்த செப்டம்பர் 30ம் தேதி ரிலீஸான பொன்னியின் செல்வன் 7 நாட்களில் மிகப்பெரிய வசூல் வேட்டையை நடத்தி வருகிறது.

விரைவில் கமல்ஹாசனின் விக்ரம் படத்தின் 400 கோடி வசூல் சாதனையை முந்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தை பார்த்து விட்டு கமல் பேசியது இன்னொரு பக்கம் தீயாய் கொழுந்து விட்டு எரிகிறது.

English summary

Chola rules everywhere at the Box Office. Mani Ratnam's Ponniyin Selvan 7th day Box office collection reports are here. It will soon cross over the Kamal Haasan's recent industry hit Vikram life time box office collection.