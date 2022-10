கன்னட திரையுலகையே கதிகலங்க வைத்த காந்தாரா விரைவில் தமிழில் வெளியாகிறது.. டிரைலரை வெளியிட்ட கார்த்தி!

சென்னை: கேஜிஎஃப் படத்தை தயாரித்த ஹம்பலே ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் மற்றுமொரு அட்டகாசமான படமாக வெளியாகி இந்திய திரையுலகையே மிரட்டி வருகிறது காந்தாரா.

ரிஷப் ஷெட்டி இயக்கி இரட்டை வேடத்தில் நடித்துள்ள இந்த படம் தமிழில் டப் செய்யப்பட்டு விரைவில் வெளியாக உள்ளது.

இந்நிலையில், நடிகர் கார்த்தி காந்தாரா படத்தின் அட்டகாசமான தமிழ் டிரைலரை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டு வரவேற்றுள்ளார்.

போட்டி தான் பெருசா இருக்கு.. இண்டஸ்ட்ரி மேல அந்த ரெண்டு பேருக்குமே அக்கறை இல்லை.. விளாசிய பிரபலம்!

English summary

Ponniyin Selvan actor Karthi released Kantara Tamil trailer now. Kannada movie Kantara makes a huge hit at box office and several celebrities who watch the movie gives full appreciation to the maker and actor Rishab Shetty.