பொன்னியின் செல்வன் ரன்னிங் டைம் இதுதான்?.. படத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்!

சென்னை : பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தின் சென்சார் சான்றிதழ் மற்றும் ரன்னிங் டைம் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் நாவலை இயக்குநர் மணிரத்னம் படமாக்கி உள்ளார். இந்தப் படத்தில் விக்ரம், கார்த்தி, ''ஜெயம் ரவி, த்ரிஷா, ஐஸ்வர்யா ராய் உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ளனர்.

இத்திரைப்படம் இரண்டு பாகங்களாக வெளியாக உள்ளது. இதன் முதல் பாகம் வரும் செப்டம்பர் 30-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

English summary

Ponniyin Selvan directed by ace director Mani Rathnam is one of the much-anticipated movies of the year. the first part of this movie has cleared the censor with U/A and the run time is reported to be 2 hours and 47 minutes.