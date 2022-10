வலிமை, பீஸ்ட் வசூலை முதல் நாளில் முறியடிக்க முடியாத பொன்னியின் செல்வன்.. ஆனால், ட்விஸ்ட் இருக்கு!

சென்னை: இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் சியான் விக்ரம், ஜெயம் ரவி, கார்த்தி, ஐஸ்வர்யா ராய், த்ரிஷா நடிப்பில் செப்டம்பர் 30ம் தேதி வெளியான பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் முதல் நாளில் வலிமை, பீஸ்ட் படங்களின் வசூலை முறியடிக்கவில்லை.

தமிழர்களின் பெருமை என்கிற அடையாளத்துடன் சோழர்களின் வரலாற்றை கூறும் படமாக பொன்னியின் செல்வன் வெளியாகி உள்ளது.

அமரர் கல்கியின் நாவலை படமாக்க 70 ஆண்டுகளில் பலரும் முயற்சித்து முடியாத நிலையில், அதனை மணிரத்னம் சாதித்துக் காட்டி உள்ளார்.

பொன்னியின் செல்வன் வெற்றி.. ஒத்தை ஆளாக கெத்து காட்டி சாதித்த மணிரத்னம்..சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டு

English summary

Ponniyin Selvan didn't beat Valimai and Beast first day box office at its home ground. But due to positive reports Ponniyin Selvan will definitely beat the life time collection of both the movies.