வெளியானது பொன்னி நதி.. பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாடல்.. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க!

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கத்தில் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இசையில் உருவாகி உள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் முதல் பாடலான பொன்னி நதி பாடல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

வீராணம் ஏரிக்கரையை வந்தியத்தேவன் ரசித்துப் பார்க்கும் பிரம்மாண்ட காட்சியைத் தான் கல்கி தனது பொன்னியின் செல்வன் கதையில் எழுதியிருப்பார்.

இந்நிலையில், முதல் பாடலான பொன்னி நதி பாடலும் வந்தியத்தேவன் வருகைத் தரும் அறிமுக பாடலாகவே உருவாகி உள்ளது.

English summary

Ponniyin Selvan first single Ponni Nadhi out now. AR Rahman lends his magical voice for this beautiful ancient touch song. Karthi will seen in this song as Vandhiyathevan.