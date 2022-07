பொன்னி நதி ஆன் தி வே...ஜுலை 31 ல் பொன்னியின் செல்வன் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள்

சென்னை : டைரக்டர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் இந்திய திரையுலகின் பிரபல நடிகர்கள் நடித்துள்ள பொன்னியின் செல்வன் படம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் உடன் இணைந்து மணிரத்னத்தின் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.

சமீபத்தில் பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் டீசர் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. முன்னதாக படத்தின் முக்கிய ரோல்களில் நடித்துள்ள கேர்டர்களின் அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியிடப்பட்டன.

பொன்னியின் செல்வனில் வரலாற்று உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டதா...மணிரத்னம், விக்ரமிற்கு நோட்டீஸ்

English summary

Ponniyin selvan first single will be released on July 31st 6pm. Today movie makers announced first single released date with Karthi's new poster. First single song may starts as Ponni Nadhi.It may a intro song of the movie.