ஐமேக்ஸில் பொன்னியின் செல்வன்.. முதல்முறையாக தமிழில்.. மணிரத்னத்தின் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்!

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் ஐமேக்ஸ் தொழில்நுட்பத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட முதல் தமிழ்ப் படம் என்கிற பெருமையை பெறுகிறது.

ஐமேக்ஸ் திரையரங்குகளில் பொன்னியின் செல்வனை ரசிகர்கள் பிரம்மாண்டமாகவும் துல்லியமாகவும் கண்டு ரசிக்கலாம் என்கிற அறிவிப்பை லைகா நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

யானையில் ஆதித்த கரிகாலம் இருக்கும் போஸ்டரே தெறிக்குதுன்னு ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Ponniyin Selvan in IMAX, the first Tamil Film come out in this technology officially announced by Lyca Productions. PS1 will release on September 30th worldwide, soon a grand audio launch will expects from team.