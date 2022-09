’இணையத்தில் வெளியானால் பெரிய நஷ்டம் வரும்’..பொன்னியின் செல்வன் குழு வழக்கு..உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

பொன்னியின் செல்வன் படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியிட உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.

2405-க்கும் மேற்பட்ட இணையதளங்களில் படத்தை முறைகேடாக வெளியிடுவதை தடுக்க இணைய தள சேவை நிறுவனங்கள் தடுக்கக் கோரி லைகா வழக்கு

நாளை படம் வெளியாக உள்ள நிலையில் லைகா பட தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

