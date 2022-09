லைகாவே ரிலீஸ் செய்யும் பொன்னியின் செல்வன்..முக்கிய நிறுவனம் இல்லாமல் வெளியாகும் 2 பெரிய படங்கள்

பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் தமிழக உரிமை யாருக்கும் வழங்கப்படாமல் லைகாவே நேரடியாக ரிலீஸ் செய்கிறது.

தமிழக பட உரிமைகளில் சமீப காலமாக முன்னணியில் இருந்த ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவனம் இந்தப்பட உரிமையை வாங்கும் முயற்சி நடக்கவில்லை.

நானே வருவேன் படத்தை தயாரிப்பாளர் தாணுவே நேரடியாக வெளியிடுவதால் அதுவும் இந்த வார கடைசியில் வெளியாகும் 2 முக்கிய படங்களை ரெட் ஜெயண்ட் விநியோகிக்கவில்லை.

லைகா/மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் கூட்டு தயாரிப்பில் பொன்னியின் செல்வன்

பொன்னியின் செல்வன் படம் நீண்ட ஆண்டுகள் தமிழ் திரையுலகில் பலர் எடுக்க முயன்று 70 ஆண்டு கால முயற்சிக்குப்பின் மணிரத்னம் தற்போது எடுத்துள்ளார். இப்படத்தில் கார்த்தி, விக்ரம், ஜெயம்ரவி, ஐஸ்வர்யா ராய், திரிஷா, பார்த்திபன், சரத்குமார், ஜெயராம் என பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே பல்வேறு பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளது. படம் வரும் 30 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இப்படம் லைகா 70% மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் 30% என்கிற ஒப்பந்த அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டதால் படத்தை நேரடியாக விநியோகம் செய்ய மணிரத்னம் விரும்பியதாக கூறப்படுகிறது.

