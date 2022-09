பொன்னியின் செல்வன் ரஜினி, கமலுக்கு ஸ்பெஷல் ஷோ இல்லையா?..தாமதமாகும் இரு ஆளுமைகளின் பாராட்டு

பொன்னியின் செல்வன் படத்தை உலகமே கொண்டாடி பாரட்டி வருகிறது. இந்தப்படத்தை சிலாகித்து பேசிய ரஜினி, கமல் இரு ஆளுமைகளின் பாராட்டு இன்னும் வரவில்லை.

ரஜினிகாந்தையும் பொன்னியின் செல்வனையும் பிரித்து பார்க்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு அதில் வரும் பாத்திரங்களை சிலாகித்து பேசியவர்.

கமல் படத்தை எடுக்க முயற்சித்த ஆளுமை. இவர்கள் இருவருக்கும் படம் திரையிடப்படவில்லையா? இருவர் பாராட்டும் இதுவரை வரவில்லை என நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.

English summary

Ponni's Selvan movie is being celebrated and appreciated by the whole world. Rajini and Kamal who praised the film have yet to receive praise from the two personalities. Rajinikanth and Ponni's Selvan cannot be separated. He talked about the characters in it to such an extent. Kamal is the person who tried to make the film. Hasn't the movie been screened for both of them? Netizens are questioning that two personalities praises have not come yet.