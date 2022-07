பொன்னியின் செல்வனா? ராவணன் பார்ட் 2வா? 50ஐ நெருங்கும் ஐஸ்வர்யா ராய் நந்தினியா? ரசிகர்கள் விளாசல்!

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் நந்தினி தேவியாக ஐஸ்வர்யா ராய் இருக்கும் அழகான போஸ்டர் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

இதுவரை வெளியான போஸ்டர்களிலேயே இதுதான் கொஞ்சம் பார்க்கும் படியாக ராயலாக இருப்பதாக ரசிகர்கள் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

அதே நேரத்தில் பொன்னியின் செல்வன் கதை தெரிந்தவர்கள் என்ன மணிரத்னம் ராவணன் பார்ட் 2 படத்தை எடுத்து வைத்திருக்கிறாரா? என்கிற கேள்வியை எழுப்பி பங்கம் செய்து வருகின்றனர்.

பழிவாங்கும் அழகிய முகம்...பொன்னியின் செல்வன் நந்தினியாக ஐஸ்வர்யா ராய்

English summary

Ponniyin Selvan readers slams Aishwarya Rai as Nandini role after her first look release now. Several fans praises for her look and few of Ponniyin Selvan readers object this.