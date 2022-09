பொன்னியின் செல்வன் ரியல் கேரக்டர்கள் எப்படின்னு தெரியாதுன்னா இப்ப தெரிஞ்சுக்கோங்க

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள 'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படம் நாளை மறுநாள் (செப் 30) வெளியாகிறது.

கல்கி எழுதிய 'பொன்னியின் செல்வன்' நாவலை பின்னணியாகக் கொண்டு இந்தத் திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன் நாவலில் இடம்பெற்ற ரியல் கதாபத்திரங்கள் எப்படி இருந்தன என்பதை இப்போது தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

English summary

Mani Ratnam directed Ponniyin Selvan film will release on the 30th. This film is based on Ponniyin Selvan novel written by Kalki. Here is brief information about the characters featured in Kalki's Ponniyin Selvan novel.