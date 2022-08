'பொன்னியின் செல்வன்' ரன்னிங் டைம் இவ்வளவா?...ரசிகர்கள் ஆர்வத்தை தூண்டிய அப்டேட்

சென்னை : இயக்குனர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் அமரர் கல்கியின் நாவலான 'பொன்னியின் செல்வன்' அதே பெயரில் சினிமாவாக உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது. இரண்டு பாகங்களாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தில் இந்திய திரையுலகின் பிரபல நடிகர், நடிகைகள் பலர் நடித்துள்ளனர்.

இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்து இறுதிக்கட்ட போஸ்ட் புரொடக்ஷன் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த படம் வரும் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் இந்தி ஆகிய 5 மொழிகளில் வெளியாக உள்ளது.

இந்த படத்தில் இரண்டு பாடல்கள் மற்றும் டீஸர் வெளியாகி உள்ள நிலையில் இந்த படத்தின் டிரெய்லர் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா மற்றும் ஆடியோ வெளியீட்டு விழா மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்படலாம் என சொல்லப்படுகிறது.

