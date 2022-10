பொன்னியின் செல்வனின் ஒரிஜினல் ஹீரோ..ராஜராஜ சோழனாக கலக்கிய சிவாஜி..1973-லேயே சாதனை படைத்த படம்

பொன்னியின் செல்வனை தூக்கி வைத்து கொண்டாடும்போது அதன் ஹீரோக்களின் பாவனைகளை பார்க்கும்போதும் ராஜராஜ சோழன் சிவாஜியின் பெருமை தெரிகிறது.

ராஜராஜ சோழனாக குந்தவையின் தந்தையாக ராஜதந்திரத்தில் மிஞ்சிய அரசனாக சிவாஜி கணேசனின் நடிப்பு நமக்கே நடுக்கம் தரும்.

ஒரு ராஜா எப்படி இருப்பார் ராஜராஜ சோழனை பாருங்கள், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை பாருங்கள் என்று உதாரணம் காட்டுமளவுக்கு கம்பீரத்தைகாட்டிய சிவாஜி கணேசனுக்கு இன்று பிறந்த நாள்.

கலைத்தாயின் தலைமகன்.. அழியாப்புகழின் உச்சம்.. சிவாஜி கணேசனின் பிறந்த நாள் ஸ்பெஷல்!

English summary

Rajaraja Cholan Shivaji's pride can be seen when celebrating Ponni's wealth and seeing the behaviour of its heroes. Shivaji Ganesan's performance as Rajaraja Chola and Kundavai's father as a king who excelled in diplomacy will give us shivers. Today is the birthday of Sivaji Ganesan who showed great majesty as an example of what a king looks like Rajaraja Chola, Veerapandiya Kattabomman.