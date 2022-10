பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகத்துக்கு கிடைத்த வரவேற்பு... 2ம் பாகத்தை உடனே ரிலீஸ் பண்ண முடிவு?

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வெளியான பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகத்துக்கு உலகம் முழுவதும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

லைகா, மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ள பொன்னியின் செல்வனின் இரண்டாம் பாகத்தின் ஷூட்டிங் ஏற்கனவே முடிந்துவிட்டது.

இந்நிலையில், பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் ரிலீஸ் தேதி குறித்து புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Mani Ratnam’s Ponniyin Selvan part 1 marks a huge hit in theatres. In this case, the Ponniyin Selvan team has planned the second part will release next year in April. It has been reported Re-recording, editing, end CG works are only pending for the second part.