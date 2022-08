பொளக்கட்டும் பற பற.. பொன்னியின் செல்வன்.. அடுத்த பாடல் அந்த ஹீரோவுக்கா? எப்போ வருது தெரியுமா?

சென்னை: இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி உள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் இரண்டாவது சிங்கிள் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பொன்னி நதி பார்க்கணுமே பொழுதுக்குள்ள என வந்தியத்தேவன் கார்த்தி பொன்னி நதியின் அழகை வர்ணித்தும் பாடும் ஓப்பனிங் பாடல் வெளியாகி 10 மில்லியன் வியூஸ் கடந்து டிரெண்டாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இசையில் உருவாகி உள்ள அடுத்த பாடல் எந்த ஹீரோவுக்கு, எப்போது வெளியாகிறது போன்ற தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

ரகசிய அறை, டிஜிட்டல் லாக்கர்கள்..ரூ.200 கோடி வரி ஏய்ப்பு..வருமான வரித்துறையின் பகீர் அறிக்கை

English summary

Ponniyin Selvan second single will bea war song and its release buzz trending in cinema industry. Ponniyin Selvan first single Ponni Nadhi out recently and gets huge appreciation by Kollywood fans.