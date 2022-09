பொன்னியின் செல்வன்..சிம்பு நடித்தால் நான் விலகிக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னேனா?..ஜெயம் ரவி விளக்கம்

பொன்னியின் செல்வன் படக்குழு செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது பல விஷயங்களை மனம் திறந்து படக்குழுவினர் பேசினர்.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் சிம்பு நடிப்பதாக இருந்தால் நான் விலகிக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னேனா என்பது பற்றி ஜெயம் ரவி விளக்கமளித்தார்.

தன்னிடம் இதுகுறித்து சிலம்பரசன் பேசியதாகவும் ஜெயம் ரவி தெரிவித்தார்.

இழுபறியில் பொன்னியின் செல்வன் தமிழக விநியோக உரிமை..யாருக்கு வாய்ப்பு? ரிலீசுக்கு 2 வாரமே உள்ளது

Ponni's Selvan team met the press. Then the film crew opened up and talked about many things. Jayam Ravi clarified that if Simbu is acting in Ponni's Selvan, I will quit. Jayam Ravi also said that Silambarasan had spoken to him about