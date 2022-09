இழுபறியில் பொன்னியின் செல்வன் தமிழக விநியோக உரிமை..யாருக்கு வாய்ப்பு? ரிலீசுக்கு 2 வாரமே உள்ளது

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் விரைவில் வெளியாகவுள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் தமிழக உரிமை இன்னும் இழுபறியிலேயே உள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தை இயக்க இயக்குநர் மணிரத்னம் குறிப்பிட்ட சதவீதம் லாபத்தில் பங்கு என்கிற அடிப்படையில் ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளார்.

தமிழக விநியோக உரிமை ரெட்ஜெயண்ட் நிறுவனம் எடுக்க வாய்ப்பு என்று பேசப்பட்ட நிலையில் அது இழுபறியில் உள்ளது.

English summary

The Tamil Nadu rights of Ponniyin Selvan, directed by Mani Ratnam, are still on drag. Mani Ratnam, the director of Ponniyin Selvan film, has signed a contract on the basis of a certain percentage of profit share. Tamil Nadu distribution right is being discussed as a possibility for Redgiant company to take it, it is in drag.