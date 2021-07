WOMEN ஐ ஃபாலோ பண்ணுங்க...MEN ஐ தொடுவதை அவாய்ட் பண்ணுங்க...இது தான் பொன்னியின் செல்வன் ரூல்ஸ்

புதுச்சேரி : மணிரத்னம் இயக்கும் வரலாற்று படமான பொன்னியின் செல்வன் பற்றிய தகவல்கள் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது. கொரோனாவால் நிறுத்தப்பட்ட இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் தற்போது புதுச்சேரியில் துவங்கப்பட்டுள்ளது.

ஏராளமான முன்னணி நடிகர், நடிகைகள் பங்கேற்கும் இந்த படப்பிடிப்பில் கொரோனா பாதுகாப்பு நடவடிக்கை தீவிரமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஷுட்டிங்கில் பங்கேற்கும் நடிகர், நடிகைகள் கண்டிப்பாக விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

English summary

Ponniyin Selvan team asks artist to follow WOMEN and avoid touching MEN in sets. The team has asked all actors to follow this COVID rules strictly and explains whats is WOMEN and MEN means.