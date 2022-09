அமரர் கல்கியின் 123வது பிறந்தநாள்… பொன்னியின் செல்வன் படக்குழு வெளியிட்ட அல்டிமேட் வீடியோ

சென்னை: கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் நாவலை திரைப்படமாக எடுக்க நிறையபேர் முயற்சி செய்தனர்.

இறுதியாக மணிரத்னம் இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள 'பொன்னியின் செல்வன்' வரும் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இந்நிலையில், கல்கியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பொன்னியின் செல்வன் படக்குழுவினர் சிறப்பு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர்.

English summary

Kalki's Ponniyin Selvan novel has been made into a movie, directed by Mani Ratnam. This film will hit theaters on the 30th. Now on the occasion of Kalki's 123rd birthday, the Ponniyin Selvan team has released a video about her.