சுந்தர சோழர், செம்பியன் மாதேவி, மதுராந்தகன்: பொன்னியின் செல்வன் டீம் வெளியிட்ட அடுத்த அப்டேட்

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள 'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படம் மிகப் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ளது.

இந்தப் படம் வரும் 30ம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகிறது.

வரும் 6ம் தேதி பொன்னியின் செல்வன் ஆடியோ, ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.

English summary

Maniratnam directed Ponni's Selvan film will release on September 30th. In this film, the audio and trailer will be released on September 6th. Now the team has released the posters of Prakashraj, Rahman, and Jayasitra