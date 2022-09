அந்த அரபிக் கடலோரம்… இன்று மும்பையில் ரசிகர்களை சந்திக்கும் பொன்னியின் செல்வன் டீம்

மும்பை: பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வரும் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

படத்தின் ரிலீஸை முன்னிட்டு பொன்னியின் செல்வன் படக்குழுவினர் பல்வேறு நகரங்களில் ரசிகர்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.

சென்னை, கொச்சி, பெங்களூரு, ஐதராபாத்தை தொடர்ந்து பொன்னியின் செல்வன் குழுவினர் இன்றும் ரசிகர்களை சந்திக்கின்றனர்.

English summary

Ponniyin Selvan film will hit the theaters on the 30th. Given this, the Ponniyin Selvan crew is meeting the fans. After visiting Chennai, Kochi, Bengaluru, and Hyderabad, the Ponniyin Selvan team will meet fans in Mumbai today.