ஆண்களின் உலகில் தைரியமான பெண்...குந்தவையாக வந்த த்ரிஷா...கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

சென்னை : டைரக்டர் மணிரத்னத்தின் கனவு படமாக உருவாகி உள்ளது பொன்னியின் செல்வன். 1955 ம் ஆண்டு கல்கி கிருஷ்ணமுர்த்தி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் நாவலை அதே பெயரில் படமாக்கி உள்ளார். இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்திய திரையுலகை சேர்ந்த முன்னணி நடிகர், நடிகைகள் நடித்துள்ள இந்த படம் இரண்டு பாகங்களாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் முதல் பாகம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. படத்தின் ப்ரொமோஷன் வேலைகளை படக்குழு தீவிரமாக செய்து வருகிறது.

பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகத்தின் டீசர் ஜுலை முதல் வாரத்தில் வெளியாகும், தஞ்சையில் டீசர் ரிலீஸ் விழா நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், டீசர் ரிலீஸ் தள்ளி போவதாக மற்றொரு தகவலும் பரவியது.

