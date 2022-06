பொன்னியின் செல்வன் டீசர் ரிலீஸ் ஒத்திவைப்பு... ஏன் என்னாச்சு...இதுதான் காரணமா?

சென்னை : டைரக்டர் மணிரத்னத்தின் கனவு படமாக, மிகப் பெரிய வரலாற்றுக் காவியமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது பொன்னியின் செல்வன் படம். தமிழில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு பெரிய பட்ஜெட்டில் இந்த படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் கார்த்தி, ஜெயம் ரவி, விக்ரம், ஐஸ்வர்யா ராய், சரத்குமார், பார்த்திபன், பிரபு, விக்ரம் பிரபு, த்ரிஷா, ஜெயராம், லால், பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கும் படம் பொன்னியின் செல்வன். கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் நாவலை இயக்குநர் மணிரத்தினம் அதே பெயரில் சினிமாவாக உருவாக்கியுள்ளார்.

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையில், மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் மற்றும் லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ள இந்த திரைப்படம் இரண்டு பாகங்களாக உருவாகியுள்ளது. இதன் முதல் பாகம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

According to latest sources, Ponniyin Selvan teaser release date postponed which was earlier planned on July 7th. Some graphics works are pending in teaser. So Ponniyin Selvan teaser will released in the end of July. Instead of teaser releaser, July 7th movie makers planned to release teaser glimpse.