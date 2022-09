பொன்னியின் செல்வன் 6 பாடல்கள் இவை தான்.. மிரட்டலாக வெளியான போஸ்டர்கள்.. அரங்கம் அதிரப் போகுது!

சென்னை: இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் பிரம்மாண்ட இசை மற்றும் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா ஆரம்பம் ஆகி விட்டது.

பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகத்திற்கே ஏ.ஆர். ரஹ்மான் 6 பாடல்கள் வரை போட்டுள்ளார்.

அந்த பாடல்களின் பிரத்யேக போஸ்டர்கள் தற்போது வெளியாகி ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி வருகின்றன.

ப்பா.. பக்கா சேஃப்டி.. பொன்னியின் செல்வன் ஆடியோ லாஞ்சுக்காக சென்னை வந்த ஐஸ்வர்யா ராய்!

English summary

Ponniyin Selvan total 6 songs complete list and details are here. AR Rahman gives a soulful and gigantic music to each and every song. Ponniyin Selvan grand audio and trailer launch happened in Chennai.