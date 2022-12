இந்தாண்டின் டிசாஸ்டர் ஹீரோயின்.. பூஜா ஹெக்டேவின் புது படமும் ஃபிளாப்.. வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்!

சென்னை: பூஜா ஹெக்டேவுக்கு இந்த ஆண்டு மற்ற எந்த முன்னணி நடிகைகளுக்கும் கிடைக்காத அளவுக்கு பல பெரிய படங்கள் கிடைத்தன.

ஆனால், அதில், ஒன்று கூட உருப்படியில்லை என இன்று வெளியான சர்க்கஸ் படத்தின் விமர்சனத்தை போட்டு நெட்டிசன்கள் பங்கமாக கலாய்த்து வருகின்றனர்.

இந்த ஆண்டு அதிக டிசாஸ்டர் படங்கள் கொடுத்த ஹீரோயின் பூஜா ஹெக்டே தான் என கோலிவுட், டோலிவுட் மற்றும் பாலிவுட் ரசிகர்கள் வச்சு செய்து வருகின்றனர்.

சர்வதேச ரசிகர்களையே சாச்சிப்புட்ட ராஷ்மிகா, பூஜா ஹெக்டே.. இந்த ஆண்டின் டாப் 10 இளம் கனவுக்கன்னிகள்!

English summary

Pooja Hegde's 4th movie also turns disaster this year shocks her fans and Bollywood fans trolled her for the today release movie Cirkus also gets flopped due to poor screenplay.