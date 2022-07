சூர்யாவுக்கு ஜோடியாகிறாரா பூஜா ஹெக்டே.. பரபரக்கும் தகவல்கள்.. இயக்குநர் யார் தெரியுமா?

சென்னை: இயக்குநர் பாலா இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து வரும் சூர்யா 41 திரைப்படம் விரைவில் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், அடுத்ததாக வாடி வாசல் படத்தில் சூர்யா நடிப்பார் என எதிர்பார்த்தால், அதற்கு முன்னதாக இன்னொரு படத்தில் சூர்யா நடிக்கப் போகிறார் என்கிற ஸ்ட்ராங்கான தகவல்கள் உலா வருகின்றன.

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் இயக்குநர் சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் தான் சூர்யா அடுத்ததாக நடிக்கப் போகிறார் எனக் கூறுகின்றனர்.

மேலும், அந்த படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக நடிகை பூஜா ஹெக்டேவை நடிக்க வைக்க பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருகிறதாம்.

English summary

Pooja Hegde will rope for Suriya, Siruthai Siva movie strong buzz trending in Cinema Industry. She recently acted along with Actor Vijay in Beast. Sun Pictures banner will retain her for Suriya movie too talks going on.