விரைவில் அந்த நாள்… திருமணம் குறித்து மனம் திறந்த சீரியல் நடிகை !

சென்னை : காதலர்களான ரேஷ்மா முரளிதரன் மற்றும் மதன் பாண்டியன் ஜோடி திருமணம் குறித்து மகிழ்ச்சியான தகவலை இணையத்தில் பகிர்ந்துள்ளனர்.

இந்த தகவலால் ரேஷ்மா மற்றும் மதனின் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

இவர்கள் இருவரும் ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான பூவே பூச்சூடவா சீரியலில் ஒன்றாக நடித்த போது காதல் வயப்பட்டனர்.

English summary

Zee Tamil TV’s popular series ‘Poove Poochudava’ is being aired. It has been reported that Reshma, who is playing the lead role in the serial, is in love with Madhan, who is playing an important role in the same serial, and the two are getting married soon.