தலைவர் 169 இதுவரை வந்த தகவல் பொய்யா? இப்ப தான் இதுவே பண்றாரா நெல்சன்...பிரபல நடிகர் தந்த பகீர் அப்டேட்

சென்னை : ரஜினியை வைத்து நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்க போகும் தலைவர் 169 படம் எப்படி இருக்க போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பை விட, பயம் தான் பலரின் மனதில் அதிகம் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. பிரபல நடிகர் ஒருவர் தலைவர் 169 பற்றி கூறி உள்ள லேட்டஸ்ட் அப்டேட் அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி உள்ளது.

கோலமாவு கோகிலா, டாக்டர் என அடுத்தடுத்த இரண்டு வெற்றி படங்களை காமெடி, என்டர்டைன்மென்டாக கொடுத்ததால் நெல்சன் திலீப்குமார் மீது எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருந்தது. மூன்றாவது படத்திலேயே விஜய்யை இயக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்ததால் படம் வேற லெவலில் இருக்கும் என செமயாக பில்டப் கொடுக்கப்பட்டது.

ரசிகர்கள் அதிக எதிர்பார்ப்புடன் ரிலீசான விஜய்யின் பீஸ்ட் கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது. நெல்சன் திலீப்குமாரை பலரும் கண்டபடி திட்டி தீர்த்து விட்டனர். இரண்டு மாதங்கள் ஆகியும் சோஷியல் மீடியாவில் நெல்சன் பற்றிய ட்ரோல்கள் இதுவரை குறையவில்லை. அடுத்து ரஜினியை வைத்து இயக்க போகும் தலைவர் 169 என்ன ஆகுமோ என ரசிகர்கள் புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

English summary

In his recent interview, comedy actor Kingsley said that still Nelson Dilipkumar working for Thalaivar 169 first half story. Not yet decided if he is in part of Thalaivar 169 or not. Meanwhile talks going on with the project.