மார்பளவு என்ன.. எப்போதெல்லாம் உறவு வைப்பீங்க.. பிரபல நடிகையிடம் பச்சையாக கேட்ட இயக்குநர்.. சர்ச்சை!

சென்னை : பிக் பாஸ் 16 வீட்டில் இருக்கும் இயக்குநர் சஜித் கான் தன்னிடம் மார்பளவை கேட்டதாக போஜ்புரி நடிகை ராணி சாட்டர்ஜி குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

பிரபல இந்திப் பட இயக்குநர் சஜித் கான் மீது 2018ம் ஆண்டு அக்டோபரில் ஷெர்லின் சோப்ரா மற்றும் கனிஷ்கா சோனி, போஜ்பூர் ஆகியோர் அவர் மீது Mee too புகார் கூறியுள்ளார்.

MeToo குற்றம் சாட்டுக்கு சஜித் ஆளாததால் இந்த வாரம் அவர் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சன்னி லியோனுடன் நடித்துள்ள ஜிபி முத்து.. பாராட்டு பத்திரம் வாசித்த இயக்குநர்!

English summary

Sajid Khan has once again triggered the MeToo allegations that were levelled against by multiple women in October 2018. sajid khan asked my breast size