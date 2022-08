சின்ன வயதில் ஹீரோ சான்ஸை மறுத்த இயக்குநர் ராஜீவ்மேனன்: வெற்றிமாறனின் விடுதலை படத்தில் புதிய அவதாரம்

சென்னை: வெற்றிமாறன் இயக்கும் விடுதலை படத்தின் படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

Viduthalai | தவிப்பில் Soori,Vijaysethupathi-யால் தான் படம் தள்ளிபோகுதா?

விஜய் சேதுபதி, சூரி முதன்மை பாத்திரத்தில் நடிக்கும் இப்படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைக்கிறார்.

விடுதலை படத்தில் பிரபல இயக்குநர் ஒருவர் முக்கியமான பாத்திரத்தில் நடிப்பது உறுதியாகியுள்ளது.

விடுதலை ரிலீசிற்கு இப்படி ஒரு பிளானா?...வெற்றிமாறன் ஏன் இந்த முடிவுக்கு வந்தார்?

English summary

Rajeev Menon has directed the Minsara Kanavu, Kandukondain Kandukondain, and Sarvam Thala Mayam films in Tamil. Rajeev Menon is working as a director and cinematographer, now he has played an important role in Vetrimaaran's Viduthalai