சூசகமாக தளபதி 67 அறிவிப்பை வெளியிட்ட பிரபலம்...கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : விஜய்நடித்து வரும் 'வாரிசு' படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்னும் முடிவடையாத நிலையில் விஜய் நடிக்கவிருக்கும் அடுத்த படமான 'தளபதி 67' படத்தின் தகவல்கள் அவ்வப்போது வெளிவந்து விஜய் ரசிகர்களை குஷிப்படுத்துகிறது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் உருவாக உள்ள இந்த படத்தில் விஜய், சமந்தா, த்ரிஷா, சஞ்சய் தத், அர்ஜூன், பிரித்விராஜ் உள்பட பலர் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. படத்தில் 6 வில்லன்கள் இருப்பதாகவும், அவர்களில் கெளதம் மேனனும் ஒருவில்லனாக நடிக்க உள்ளதாக புதிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

அனிருத் இசையமைக்கும் இந்த படத்தை 7 ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனத்தின் லலித்குமார் தயாரிக்க இருப்பதாகவும், இயக்குனர் ரத்னகுமார் இந்த படத்தின் திரைக்கதை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபடுவார் என்றும் கூறப்பட்டது.

தளபதி 67 ல் விஜய்க்கு வில்லனாகும் பிரபலம்...அப்போ மிரட்டலுக்கு தாறுமாறு தான்

English summary

Aadai, KuluKulu movie director Ratnakumar shared a selfie with Lokesh Kanagaraj and indirectly confirmed Thalapathy 67 was loading. He also in the part of Thalapathy 67. So Vijay fans celebrates this good news.