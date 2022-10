அப்படி என்ன சோகம்... மர்ம தேசம் சீரியல் புகழ், சின்ன திரை நடிகர் லோகேஷ் திடீரென தற்கொலை...!

சென்னை: 1990ல் தொலைக்காட்சியில் மர்ம தேசம், ஜீ பூம்பா போன்ற தொடர்கள் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தது.

இந்தத் தொடரில் ராசு என்ற சிறுவனாக நடித்து பிரபலமானவர் நடிகர் லோகேஷ் ராஜேந்திரன்.

மர்ம தேசம், ஜீ பூம்பா உட்பட ஏராளமான நாடகங்களில் நடித்து லோகேஷ் ராஜேந்திரன் திடீரென தற்கொலை செய்துகொண்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எனக்கு அமைதி தேவை..ஓட்டல் அறையில் தற்கொலை செய்து கொண்ட நடிகை !

English summary

Lokesh is famous for acting in many Tamil TV serials like Marmadesam and Jiboomba. In this case, actor Lokesh suddenly committed suicide. This incident shocked the film industry.