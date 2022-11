கணவர் நோ சொல்லியும் கேட்காத ஸ்ரேயா...இரவு பார்ட்டியில் நடந்த அட்ராசிட்டி!

சென்னை : நடிகை ஸ்ரேயா சரண் இரவு பார்ட்டியில் கணவருடன் இணைந்து ரொமான்ஸ் செய்த வீடியோ இணையத்தில் டிராண்டாகி உள்ளது.

விஜய், ரஜினிகாந்த், தனுஷ், ஜெயம் ரவி உள்ளிட்ட முன்னணி ஹீரோக்களுடன் நடித்து முன்னணி நடிகை என பெயர் எடுத்த ஸ்ரேயா சரண், பட வாய்ப்புகள் இல்லாததால் கவர்ச்சி புயலாக மாறியுள்ளார்.

சிவாஜி, திருவிளையாடல் ஆரம்பம், அழகிய தமிழ்மகன், குட்டி, கந்தசாமி உள்ளிட்ட ஹிட் படங்களில் கொடியை பறக்க விட்டு வந்த ஸ்ரேயா இடையில் சில படங்களில் குத்தாட்டமும் போட்டுள்ளார்.

40 வயதிலும்.. டிரெஸ்ஸை கழட்டிப் போட்டு எப்படி குளிக்கிறாரு பாருங்க ஸ்ரேயா.. இப்பவும் செம ஹாட்!

English summary

Shriya Saran's kiss with her hubby, Andrei Koscheev, at the film's premiere in Mumbai irked a lot of people on the internet and here's how they trolled them with their comments.