பாலிவுட் இளம் நடிகையின் தந்தை திடீரென காலமானார்… அஞ்சலி செலுத்திய திரைபிரபலங்கள் !

சென்னை : பாலிவுட்டில் பிரபல கதாநாயகியாக வலம் வரும் ஆக்காங்ஷா சிங்கின் தந்தை க்யான் பிரகாஷ் நேற்று காலமானார்.

இந்த தகவலை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வருத்தத்துடன் பகிர்ந்துள்ளார் ஆக்காங்ஷா சிங்.

நடிகையின் தந்தை மறைவுக்கு திரையுலகினர் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Popular TV actress Aakanksha Singh, who has successfully forayed into South cinema, took to social media to inform her fans about her father’s demise. Her dad Dr. Gyan Prakash Singh passed away on Saturday