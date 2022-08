சிம்புவின் பத்து தல படத்துல இருந்து Power Packed அப்டேட்: ஷூட்டிங்கும் சீக்கிரமே முடியப் போகுதாம்!

சென்னை: மாநாடு படம் கொடுத்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து சிம்பு அடுத்தடுத்த படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

கெளதம் வாசுதேவ் இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்துள்ள 'வெந்து தணிந்தது காடு' படம் அடுத்த மாதம் வெளியாகிறது.

இந்நிலையில், சிம்புவின் 'பத்து தல' படத்தில் இருந்து ஒரு பவர் பேக்ட் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

Pathu Thala's shooting had been progressing at a brisk pace, and a power-packed schedule of the film's shooting has been wrapped up. The entire film's shooting is planned to be wrapped up by the end of August