வாரிசு, துணிவு படத்துடன் மோதும் பிரபாஸின் 'ஆதி புருஷ்' ஐமேக்ஸ்-3-D படம்..அயோத்தியில் டீசர் வெளியீடு

பாகுபலி பிரம்மாண்ட படத்தின் நாயகன் பிரபாஸ் நடித்து பிரம்மாண்டமாக 3-டி, ஐமேக்ஸ் தொழில் நுட்பத்தில் வெளியாகும் படம் 'ஆதி புருஷ்'

வரும் ஜனவரி 2023 பொங்கல் அன்று இப்படம் தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் வெளியாகிறது.

தமிழின் உச்ச நடிகர்கள் அஜித், விஜய் ஆகியோரின் துணிவு, வாரிசு படங்களுக்கு இது கடும் போட்டியாக இருக்கும் என திரையுலகில் ஹாட் டாக் உள்ளது.

English summary

'Aadi Purush' starring Prabhas, the hero of Baahubali grandeur, will be released in 3-D, IMAX technology. The film will release in Tamil and Telugu on Pongal in January 2023. There is hot talk in the film industry that this will be a tough competition for Thunivu and Varisu films of Tamil top actors Ajith and Vijay.