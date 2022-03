ஹைதராபாத்: 300 கோடி பட்ஜெட்டில் பிரம்மாண்டமாக எடுக்கப்பட்ட நடிகர் பிரபாஸின் ராதே ஷ்யாம் திரைப்படம் முதல் நாளில் ரொம்பவே சுமாரான ஓப்பனிங் தான் என அதிர்ச்சிகரமான பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரிப்போர்ட்டுகள் வந்துள்ளன.

ராதா கிருஷ்ண குமார் இயக்கத்தில் பிரபாஸ், பூஜா ஹெக்டே, சத்யராஜ், ஜகபதி பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள ராதே ஷ்யாம் திரைப்படம் மார்ச் 11ம் தேதி திரைக்கு வந்தது.

பிரம்மாண்ட காதல் கதை படமாக உருவாகி உள்ள இந்த படத்தில் விஷுவலை தவிர வேற ஒன்றுமே நல்லா இல்லை என விமர்சகர்கள் படத்தை கிழித்துத் தொங்கவிட்டுள்ளனர்.

