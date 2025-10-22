Get Updates
Get notified on entertainment, celebrity news, and binge-worthy shows!

Prabhas: ஹேப்பி பர்த் டே பிரபாஸ்.. அடியாத்தி சொத்து மட்டும் இத்தனை கோடியா? கல்யாணம் எப்போ பாஸ்?

By

ஹைதராபாத்: தெலுங்கு நடிகர் பிரபாஸ் அக்டோபர் 23 அன்று தனது 46வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகிறார். அவரது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்கள் மட்டுமின்றி, அவரது இருபது ஆண்டுகால திரை வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்தை வரையறுக்கும் பல பெரிய படங்களுடன் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளன.

2002 ஆம் ஆண்டு வெளியான 'ஈஸ்வர்' திரைப்படம் தொடங்கி, 'பாகுபலி' மூலம் இந்தியா முழுவதும் அறியப்பட்ட நட்சத்திரமாக உயர்ந்த பிரபாஸின் பயணம், சமகால இந்திய சினிமாவின் வளர்ச்சியை பிரதிபலிக்கிறது. 1979 இல் பிறந்த பிரபாஸ், 'ஈஸ்வர்' மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமாகி, 2004 ஆம் ஆண்டு 'வர்ஷம்' மூலம் பிரபலமானார். 2000களின் நடுப்பகுதியில் 'சத்ரபதி', 'பில்லா', 'டார்லிங்', 'மிஸ்டர் பெர்ஃபெக்ட்' மற்றும் 'மிர்ச்சி' போன்ற பல வெற்றிப் படங்களில் நடித்ததன் மூலம், தெலுங்கு சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக அவர் உயர்ந்தார்.

எனினும், எஸ்.எஸ். ராஜமௌலியின் 'பாகுபலி: தி பிகினிங்' (2015) மற்றும் 'பாகுபலி 2: தி கன்க்ளூஷன்' (2017) ஆகியவை அவரது வாழ்க்கையை முற்றிலும் மாற்றியமைத்தன. இது அவரை இந்தியாவின் முதல் பான்-இந்திய சூப்பர் ஸ்டாராக நிலைநிறுத்தியது. இரண்டாம் பாகம், வெளியான காலத்தில் அதிக வசூல் ஈட்டிய இந்தியப் படமாகப் பதிவாகி, உலகளாவிய ரசிகர்களிடம் அவரது புகழைப் பரப்பியது. 'பாகுபலி' படத்திற்குப் பிறகு, பிரபாஸ் 'சாஹோ' (2019), 'சலார்: பார்ட் 1 - சீஸ்ஃபயர்' (2023) மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியாகவுள்ள அறிவியல் புனைகதைத் திரைப்படமான 'கல்கி 2898 AD' போன்ற பெரிய பட்ஜெட் படங்களில் நடித்தார். இது தொழில்துறையில் அதிக சம்பளம் வாங்கும் நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக அவரது நிலையை உறுதிப்படுத்தியது.

Prabhas Celebrates 46th Birthday With Exciting Upcoming Movie Projects and his net worth Details

சொத்து மதிப்பு: சமீபத்தில் 'கண்ணப்பா' படத்தில் கேமியோ தோற்றத்தில் நடித்ததுடன், 'மிராய்' படத்தில் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்திருந்தார். நியூஸ்18 இன் ஜூன் 16, 2025 தேதியில் வெளியான தகவலின்படி, பிரபாஸின் நிகர மதிப்பு சுமார் 30 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் (தோராயமாக ₹250 கோடி) ஆகும். அவரது சொத்துக்களில் ஹைதராபாத்தில் ₹60 கோடி மதிப்புள்ள ஒரு மாளிகை, மும்பையில் ₹10 கோடி மதிப்புள்ள ஒரு சொத்து மற்றும் இத்தாலியில் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஆகியவை அடங்கும். இவருக்கு பீமாவரத்தில் 84 ஏக்கர் பண்ணை வீடும் உள்ளதுடன், ஹைதராபாத் அருகே மற்றொரு வீட்டையும் கட்டி வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இவரது கார் சேகரிப்பில் பல கோடிகள் மதிப்புள்ள உயர் ரக வாகனங்கள் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது இன்று அதிக சம்பளம் வாங்கும் இந்திய நடிகர்களில் ஒருவராக அவரது வெற்றியை எடுத்துரைக்கிறது.

புதிய படம்: அக்டோபர் 22 அன்று, பிரபாஸ் மற்றும் 'சீதா ராமம்' இயக்குனர் ஹனு ராகவபுடி கூட்டணியில் உருவாகும் படத்தின் தலைப்பு டீசர் போஸ்டரை மைத்திரி மூவி மேக்கர்ஸ் வெளியிட்டது. போஸ்டர், பிரிட்டிஷ் கொடியின் பின்னணியில் பிரபாஸை இடம்பெறச் செய்து, "Most Wanted since 1932" என்ற வாசகத்துடன் ஒரு போர் கால சூழலை உணர்த்துகிறது. 'ஃபௌஜி' என பெயரிடப்பட்டதாக கூறப்படும் இந்தத் திரைப்படம், கிளர்ச்சி மற்றும் தேசபக்தி போன்ற கருப்பொருட்களை ஆராய்வதாகத் தெரிகிறது. அதிகாரப்பூர்வ தலைப்பு போஸ்டர் அக்டோபர் 23 அன்று காலை 11.07 மணிக்கு அவரது பிறந்தநாளுடன் இணைந்து வெளியிடப்படும்..

திருமணம் எப்போது?: பிரபாஸ் ரொமான்டிக் ஹாரர் காமெடி படமான 'தி ராஜா சாப்'பிலும் நடிக்கிறார். இப்படம் ஜனவரி 9, 2026 அன்று வெளியாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 'அனிமல்' இயக்குனர் சந்தீப் ரெட்டி வங்காவுடன் 'ஸ்பிரிட்' என்ற பெயரில் அவர் இணைந்துள்ள மற்றொரு தகவலும் உலா வருகிறது. அவரது பிறந்த நாளில் அவருக்கு பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகிறார்கள். மேலும் சில ரசிகர்கள் எப்போது திருமணம் என்றும் கேள்வி கேட்டு வருகிறார்கள்.

More from Filmibeat

View More

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out
X