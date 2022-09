பெரியப்பா கிருஷ்ணம் ராஜு மறைவு.. கண்ணீர் விட்டு கதறிய பிரபாஸ்.. துடித்துப் போன ரசிகர்கள்

ஹைதராபாத்: ரெபல் ஸ்டார் என ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்பட்டு வந்த மூத்த நடிகர் கிருஷ்ணம் ராஜு உடல்நலக் குறைவால் இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 83.

கிருஷ்ணம் ராஜுவின் உறவினரான நடிகர் பிரபாஸ், தங்கள் குடும்பத்தின் மூத்த உறுப்பினர் மறைவை தாங்க முடியாமல் கண்ணீர் விட்டு அழுத வீடியோக்கள் சோஷியல் மீடியாவில் தீயாக பரவி வருகிறது.

நடிகர் பிரபாஸுக்கு அவரது ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி இந்திய சினிமா ரசிகர்கள் பலரும் ஆறுதல் சொல்லி வருகின்றனர்.

English summary

Prabhas cried loud after his nephew Krishnam Raju passes away. Krishnam Raju fondly called Rebel star by the people of Tollywood. Mahesh Babu and Pawan Kalyan are also condoled Prabhas for the great loss.