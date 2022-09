ஆதிபுருஷ் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்? பிரபாஸ் ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் வெறித்தனமான அப்டேட்

ஐதராபாத்: பிரபாஸ் நடித்துள்ள 'ஆதிபுருஷ்' படத்தின் படப்பிடிப்பு ஏற்கனவே முடிந்துவிட்டது.

பிரபாஸ் நடிப்பில் ஓம் ராவுத் இயக்கியுள்ள ஆதிபுருஷ் அடுத்தாண்டு ஜனவரி மாதம் 12ம் தேதி வெளியாகிறது.

இந்நிலையில், ஆதிபுருஷ் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் குறித்து புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

விஜய், அஜித்துக்கு பிறகு சிவகார்த்திகேயன் தான்..மற்றவர்கள் சும்மா..பிரபல விநியோகஸ்தரின் அதிரடி

English summary

Prabhas starrer Adipurush is being made with a budget of 500 crores. The film team has announced that Adipurush will release on next year January 12th. In this case, Some good news soon on Adipurush. The team is finalizing the much-awaited first look of the film. Official announcement expected any moment now.