கோமாளி படத்திற்காக எனக்கு பரீட்சை வைத்த பிரபுதேவா... லவ் டுடே பட இயக்குநர் பிரதீப் சுவாரசிய பேட்டி

சென்னை: கோமாளி திரைப்பட இயக்குநர் பிரதீப் ரங்கநாதன் தற்சமயம் லவ் டுடே என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி நடித்திருக்கிறார்.

ஏ.ஜி.எஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில் சத்யராஜ், ராதிகா சரத் குமார் மற்றும் இவானா முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் கோமாளி திரைப்படத்திற்காக பிரபுதேவா தனக்கு டெஸ்ட் வைத்ததாக பிரதீப் கூறியுள்ளார்.

மிஸ் யூ மாமா.. வடிவேலு பாலாஜி நினைவு தினம்.. உருக்கமான போஸ்ட் போட்ட குக் வித் கோமாளி புகழ்!

English summary

Comali film director Pradeep Ranganathan is currently directing the film Love Today Which is Produced by AGS, and Sathyaraj, Radhika Sarath Kumar and Ivana are playing the lead roles in this movie. In this case, Pradeep said that Prabhu Deva gave him a test for the movie Comali.